Tenente-coronel é preso e PMs são afastados em operação que apura desvios de drogas em Redenção

Um tenente-coronel da Polícia Militar foi preso e outros policiais militares foram afastados dos cargos durante uma operação da Polícia Civil (PC) que apura irregularidades na atuação de agentes em Redenção, no sul do Pará.

A operação foi deflagrada no domingo (19) e cumpriu 27 mandados de medidas cautelares na sede do batalhão da Polícia Militar e em outros endereços da cidade. Os nomes dos investigados não foram divulgados, pois o processo corre em segredo de Justiça. Segundo a Polícia Civil, as investigações se concentram em atos praticados nos últimos meses.

Um deles ocorrido em novembro de 2024, no setor Park dos Buritis, em Redenção. Na ocasião, Ysterziam Patrick Ribeiro, apontado como traficante ligado a uma facção criminosa, foi morto durante uma intervenção da PM.

Durante a ação policial, cerca de seis quilos de drogas, além de armas e munições, teriam sido apreendidos. No entanto, as investigações apontam que todo o material apreendido foi desviado. Outro caso foi uma execução que vitimou inclusive a filha do executado, com um disparo no braço. A Corregedoria da Polícia Militar informou que acompanha as investigações e os desdobramentos do caso. (A Notícia Portal com informações do Fato Regional e do G1 Pará/ Fotos Polícia Civil)