Brasil amplia exportação de carne bovina ao Vietnã

Quatro novos estabelecimentos foram habilitados, com base nos dossiês técnicos apresentados pelo Mapa

14/01/2026

O Vietnã ampliou a lista de frigoríficos brasileiros autorizados a exportar carne bovina com osso e desossada, após avaliação técnica das autoridades sanitárias. Foram habilitados quatro novos estabelecimentos em:

  • Rondônia (2);
  • Mato Grosso do Sul (1); e
  • Tocantins (1).
    Fonte: Brasil 61 – https://brasil61.com/n/brasil-amplia-exportacao-de-carne-bovina-ao-vietna-mapa260030?utm_campaign=push&utm_medium=push&utm_source=push

A autorização foi concedida com base nos dossiês técnicos apresentados pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), que comprovaram o cumprimento dos requisitos sanitários e de qualidade exigidos pelo Vietnã.

Com a nova habilitação, o Brasil soma oito plantas credenciadas para exportar ao país asiático. Além das quatro recém-incluídas, já estavam autorizadas três em Goiás e uma em Mato Grosso.

Abertura de mercado

Após décadas de negociação, o mercado vietnamita para carne bovina brasileira foi aberto em 2025, durante a missão oficial do Presidente da República a Hanói. A visita fortaleceu o diálogo bilateral e ampliou as oportunidades de inserção de novos produtos nacionais. ( A Notícia Portal com informações de Maria Clara Abreu do Site Brasil 61/ Foto: Divulgaçaõ) 

Fonte: Brasil 61

14/01/2026

