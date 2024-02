Xinguara: Ex-presidiário é morto a tiros em via pública.

Um ex-presidiário foi assassinado a tiros em via pública, na noite da última quarta-feira (31) de janeiro, na cidade de Xinguara, no sul do Pará. O crime aconteceu na rua dos Pioneiros, atrás do Posto Primavera, no bairro Marajoara I.

O homem identificado com o nome de Pedro, conduzia uma motocicleta Honda NXR BROSS cor vermelha, placa de Araguaina-TO, quando surpreendido pelo atirador. Ele foi atingido por vários tiros, maioria na região da cabeça.

Foi encontrado em um dos bolsos do short do rapaz uma quantidade de Cocaína, o que leva a crer que o crime tem relação com o tráfico de drogas.

A Polícia Civil de Xinguara está investigando o caso.