Redenção: Mulher morre após ser baleada numa tentativa de assalto

A jovem Josielma Alves Ferreira, que foi alvejada com disparos de arma de fogo, durante um assalto na noite da última quinta-feira (14), morreu na manhã desta sexta-feira (15), no Hospital Público Regional de Redenção.

De acordo com informações de populares, a vítima, foi abordada por dois assaltantes que estavam em uma motocicleta. Os criminosos anunciaram o assalto e tentaram levar o aparelho celular da vítima que ao tentar fugir dos assaltantes, foi atingida por um disparo de arma de fogo na altura do pescoço.

Josielma Alves, ainda chegou a ser socorrida para o Hospital Público Regional de Redenção, mas não resistiu ao ferimento vindo a falecer no início da manhã da sexta-feira (15).

Logo que foi informado do assalto, o comando do 7º Batalhão de Polícia Militar de Redenção montou uma operação de caça aos criminosos, fazendo uma verdadeira varredura pelos setores da cidade no sentido de prender os assaltantes.

Antes da meia-noite os dois suspeitos foram localizados e presos por agentes da Polícia Militar. Um dos assaltantes estava de posse da arma usada no assalto que ceifou a vida da jovem.

Para a polícia, os criminosos relataram que queriam apenas roubar o aparelho celular de Josielma, que resolveu correr e acabou sendo atingida por um dos disparos deflagrado por um dos assaltantes.

Os criminosos foram autuados pelo crime de latrocínio e já estão recolhidos no presidio de Redenção a disposição da Justiça. (A Notícia Portal/Blog do Luiz Pereira)