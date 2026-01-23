Técnico de enfermagem é investigado por matar três pacientes em UTI com apoio de colegas no DF

A Polícia Civil do Distrito Federal investiga um caso de extrema gravidade ocorrido no Hospital Anchieta, em Taguatinga. O técnico de enfermagem Marcos Vinícius, de 24 anos, é suspeito de ter provocado a morte de três pacientes internados na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), com o apoio de duas colegas de trabalho, identificadas como Marcele e Amanda.

Segundo as investigações, o trio aplicava altas doses de medicamentos diretamente na veia dos pacientes, de forma intencional, e acompanhava a evolução do quadro clínico até a morte das vítimas. Em um dos episódios apurados, ao perceberem que o medicamento havia acabado e que o paciente não apresentava reação fatal, os suspeitos teriam aplicado detergente retirado do banheiro da unidade.

As mortes confirmadas até o momento são de Marcos Raymundo Fernandes Moreira, de 33 anos; João Clemente Pereira, de 63; e Miranilde Pereira da Silva, de 75 anos. Todos estavam internados na UTI do hospital no período em que os investigados atuavam no setor.

A Polícia Civil informou que não descarta a possibilidade de outras vítimas, já que há indícios de que o esquema criminoso possa ter ocorrido em mais ocasiões. Prontuários médicos e registros internos da unidade hospitalar estão sendo analisados para identificar possíveis novos casos.

O Hospital Anchieta informou que colabora com as investigações e que medidas administrativas foram adotadas. O caso segue sob investigação e causou forte comoção nacional, levantando questionamentos sobre protocolos de segurança e fiscalização em unidades de saúde. ( A Notícia Portal com informações do Portal Pe10/ Foto: Divulgação)