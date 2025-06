COP 30: Fórum de Educação Ambiental em Altamira reúne mais de 300 participantes com apoio da Eros Brasil

Com o objetivo de fortalecer a educação ambiental nos municípios da Região de Integração Xingu e ampliar o protagonismo da Amazônia diante dos desafios climáticos, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Clima e Sustentabilidade (Semas) realizou, em Altamira, o Fórum Regional “As Vozes dos Municípios no Plano Internacional”, uma das ações estratégicas preparatórias para a COP 30, que acontecerá em novembro em Belém.

O evento contou com mais de 300 participantes, entre representantes de comunidades indígenas, ribeirinhos, professores, estudantes, cientistas, gestores públicos e empresas privadas comprometidas com a sustentabilidade. Um dos destaques no apoio institucional foi a Eros Brasil, empresa com forte atuação no sul e sudeste do Pará e reconhecida pelo engajamento em pautas ambientais.

O fórum foi promovido por meio do Programa Regulariza Pará e ocorreu no Centro de Convenções de Altamira, em parceria com o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, a Prefeitura de Altamira, a Secretaria de Meio Ambiente de Vitória do Xingu, o Simineral, o Ipam, o Consórcio Norte Energia e a própria Eros Brasil, que esteve presente contribuindo com soluções e experiências do setor empresarial na promoção da educação ambiental.

Participação ativa e debates estratégicos: Durante o evento, o professor Marco Sorrentino, diretor de Educação Ambiental e Cidadania do Ministério do Meio Ambiente, apresentou as diretrizes que serão levadas para a COP 30 e destacou a importância de integrar as vozes dos municípios amazônicos nesse processo global.

A coordenadora de Educação Ambiental da Semas, Andreia Monteiro, explicou que os participantes foram divididos em cinco eixos temáticos, que discutiram desde governança local e políticas públicas até os desafios da educação ambiental frente às emergências climáticas.

“Foi um momento de escuta e construção coletiva. A participação ativa das comunidades e instituições como a Eros Brasil enriqueceu os diálogos e reforçou que a transformação ambiental passa por ações conjuntas entre governo, sociedade e setor privado”, afirmou Monteiro.

O fórum integra uma série de iniciativas do governo estadual para preparar os territórios amazônicos para sua representação na Conferência das Partes sobre Mudança do Clima (COP 30), e evidencia a necessidade de engajamento regional com apoio de empresas socialmente responsáveis, como a Eros Brasil. (A Notícia Portal com informações de Vinicius Silva/ Semmas Agência Pará/ Fotos: Divulgação)