Floresta do Araguaia 28 anos

O marco de formação do povoado de Floresta do Araguaia foi com a chegada da família Barbadinho, que estabeleceu-se por volta do ano de 1970, em uma área de densa floresta e de terras férteis, longe do Rio Araguaia, nas proximidades das cabeceiras de um dos afluentes do Rio Maria.

Nesse período também surge a figura do médico Ulisses Vieira, servindo de ponte política com o governo do Pará, diante do governador Alacid Nunes; Dr. Vieira conseguiu 17 glebas de 900 alqueires de terra em 19 de abril de 1973, para criação oficial de uma colônia agrícola. Nesse período também é aberta a estrada de ligação com a BR-155, que posteriormente foi denominada de PA-449.

Floresta é o município que mais produz abacaxi no Brasil, registrando produção de mais duzentos milhões de frutos por ano; com safra intensa de dezembro à maio, saia em 201, todos os dias, cerca de sessenta caminhões carregados para vários lugares do Brasil.

Floresta do Araguaia ainda é sede da maior indústria de suco concentrado da fruta do Brasil, com capacidade de quatro mil toneladas/mês, exportando para os países da União Europeia, NAFTA, Liga Árabe e Mercosul, apesar da crise mundial causada pelo covid-19 município ainda mantém recordes de produção e exportação da fruta.