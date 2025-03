SUSTO : Posto de combustível flutuante afunda no Pará

Parte de estrutura ficou submersa na manhã desta quarta-feira (26), mas felizmente não houve feridos.

Por ser uma cidade peninsular, banhada por uma baía, Belém tem um forte histórico de utilização de transportes fluviais, tanto para locomoção quanto para o lazer, com lanchas e jetskis. Porém, uma cena assustou quem passava pelas proximidades de um porto no bairro do Jurunas.

Um posto flutuante de combustível teve parte de sua estrutura submersa na manhã desta quarta-feira (26) nas proximidades do Porto do Açaí. Após o acontecido, equipes da Capitania dos Portos e do Corpo de Bombeiros foram acionadas para evitar que a estrutura fosse totalmente comprometida.

Segundo informações preliminares, apenas um funcionário da empresa estava no local durante o incidente, mas ele foi socorrido sem ferimentos. Testemunhas afirmam que as equipes de resgate intensificaram as ações para evitar o naufrágio total do posto flutuante.

Em contato com o DOL, a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas) afirmou que, após apurar o caso, não constatou vazamento de óleo no local e solicitou à empresa a apresentação de um Relatório de Reflutuabilidade, com o planejamento para reerguer a estrutura de volta à superfície, no prazo de 15 dias.

Acionada para mais informações sobre possíveis vazamentos de combustíveis e causas do incidente, a empresa responsável pelo posto ainda não se pronunciou oficialmente. (A Notícia Portal/ com informações do DOL)