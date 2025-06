ARTRAN intensifica fiscalização no sul e sudeste do Pará

A nova diretoria da Agência de Regulação e Controle dos Serviços Públicos de Transporte do Estado (ARTRAN-PA) começou a agir com firmeza no combate ao transporte irregular na região sul e sudeste do Pará. Segundo apuração da reportagem, desde agosto de 2024 diversas empresas foram denunciadas por realizarem transporte interestadual de forma irregular, mas até então as denúncias não resultavam em providências efetivas. Agora isso mudou.

Em pouco mais de 20 dias de gestão, a nova direção já apreendeu quatro ônibus e vários veículos de passeio que realizavam transporte clandestino. Entre os casos que chamam atenção está a apreensão de um ônibus da linha Teresina-Tucuruí, que foi aprendido em Tucuruí com passageiros intermunicipais, o que é proibido por lei.

A ausência de fiscalização da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) tem sido aproveitada por empresas interestaduais para operar também de forma ilegal em rotas intermunicipais, prejudicando diretamente cooperativas e empresas devidamente autorizadas.

A expectativa é de que as ações de fiscalização sejam intensificadas nos próximos dias, especialmente com a aproximação do período de férias escolares em julho, garantindo o direito de quem atua de forma legal e protegendo os usuários de serviços abusivos e inseguros. (A Notícia Portal com informações do Correio de Carajás/ Fotos: Reprodução)