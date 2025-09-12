Sócio pode estar envolvido em morte de empresário de Castanhal

O assassinato do empresário Estevão Neves Pinto, 41 anos, ocorrido na última sexta-feira (5), em frente ao Colégio São José, em Castanhal, nordeste do Estado, ganhou novos desdobramentos nesta semana.

A Polícia Civil do Pará (PCPA) prendeu o homem acusado de efetuar o disparo fatal e, da mesma forma, também identificou o sócio da vítima, o também empresário Rafael Mota Ribeiro como mandante do crime.

Após dias de buscas, o atirador, Matheus Lopes de Abreu, foi interceptado no município de Santa Maria do Pará, cidade próxima de Castanhal, quando tentava fugir escondido em um caminhão bitrem que tinha como destino o estado de São Paulo.

Em relação ao sócio da vítima, ainda segundo as investigações, Rafael Mota Ribeiro teria participado ativamente do planejamento e da logística do homicídio. Embora a motivação ainda não tenha sido oficialmente confirmada, a polícia apura se o crime está ligado a uma dívida existente de aproximadamente R$ 12 mil.

A operação policial que resultou na prisão do executor foi coordenada pela Delegacia de Homicídios de Castanhal, com apoio do Núcleo de Apoio à Investigação (NAI), da Superintendência Regional e de outras unidades policiais da cidade.

Agora, as investigações seguem com o objetivo da polícia encontrar outros dois envolvidos na execução do plano criminoso, que podem ser a peça chave para identificar o real motivo da morte.

Relembre o caso: Na manhã de 5 de setembro, a cidade de Castanhal, no nordeste do Pará, foi abalada por um crime em plena luz do dia. O empresário Estevão Neves, 41 anos, foi executado logo após deixar as filhas em uma escola particular.

Câmeras registraram o momento em que ele retornava ao carro e foi surpreendido por dois homens em uma motocicleta. Um deles disparou contra a vítima, que morreu no local sem chance de reação. (A Notícia Portal com informações de Alexandre Nascimento do Diário do Pará/ Fotos: Reprodução)