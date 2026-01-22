Cumaru do Norte

Cumaru do Norte mantém 10 orelhões como lembrança da telefonia pública

Quatro da Claro e seis da Oi permanecem na cidade, marcando a história das comunicações

Em meio à era dos celulares e da internet, a cidade de Cumaru do Norte ainda preserva 10 orelhões, símbolos de uma época em que a comunicação era pública e acessível a todos. Dos aparelhos existentes, quatro pertencem à operadora Claro e seis à Oi.

Eles representam um capítulo importante da história da telefonia no Brasil, quando as comunicações públicas eram essenciais para a vida cotidiana da população.

Distribuídos por pontos estratégicos da cidade, os orelhões lembram os tempos em que ligar para familiares, amigos ou instituições dependia desses aparelhos nas ruas, praças e comércios. Eles representam um capítulo importante da história da telefonia no Brasil, quando as comunicações públicas eram essenciais para a vida cotidiana da população.

Para muitos, os orelhões são mais do que equipamentos de telecomunicação: são marcos históricos e culturais, que contam a evolução tecnológica das últimas décadas. Eles testemunharam mudanças profundas na forma como as pessoas se comunicam, passando da telefonia pública à era digital, e hoje permanecem como símbolos de memória urbana em Cumaru do Norte.

Embora a presença de orelhões tenha diminuído drasticamente em todo o país, esses 10 aparelhos da cidade servem como lembrete da importância de se conectar e da história da comunicação no Brasil. ( A Notícia Portal com informa.

