Pará tem primeiro caso suspeito de varíola do macaco

O alerta e os cuidados para evitar a varíola do macaco e outras doenças infecciosas precisam ser mantidos pela população. Nesta segunda-feira (1°) foi comunicado o primeiro caso suspeito de varíola do macaco no território paraense. É em Santarém, no oeste paraense.

As autoridades já estão a par da questão e tomam as medidas necessárias. As informações são do portal O Estado Net, parceiro do DOL.

A direção da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24h informou que recebeu, na tarde de domingo (31), um homem de 36 anos que esteve recentemente em São Paulo, apresentando calafrios, febre, cefaleia, lesões na pele e enfartamento ganglionar.

Segundo nota emitida pela assessoria de comunicação da UPA. “haja vista os sintomas, o paciente foi isolado e passou a ser investigado pelas equipes de epidemiologia do Hospital Municipal de Santarém juntamente com a Vigilância em Saúde do município como suspeito de ter contraído a doença da varíola dos macacos.”

O paciente recebeu alta médica na manhã de hoje (1º) com quadro clínico considerado estável e será acompanhado pelos órgãos de saúde.

Fonte: DOL