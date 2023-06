Floresta do Araguaia: Indivíduo agride companheira usando faca

Por volta das 5h da manhã deste domingo (04), policiais militares do distrito Bela Vista, no município de Floresta do Araguaia, atenderam uma ocorrência de violência doméstica.

Os militares – 1º Sargento Hélio Silva e soldado Mycael – encontraram a vítima A. O. B. 31 anos, e o acusado M. R. L. 23 anos puxando os cabelos da mulher e com uma faca do seu lado.

A mulher estava com diversos ferimentos no rosto e mãos, possivelmente causados por uma faca. O homem também estava com uma pequena lesão no tórax. Os dois foram atendimentos por profissional do posto de saúde.

Os dois envolvidos na confusão foram conduzidos para a Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.

O indivíduo transtornado desacatou os policiais com palavras de baixo calão e também médico que fez o atendimento no hospital municipal de Floresta do Araguaia. (A Notícia Portal/ Blog do Luiz Pereira)