Conceição do Araguaia: Bombeiros encontram corpo de estudante que desapareceu no Rio Araguaia

O Corpo do estudante Igor de Sousa Slongo, de 19 anos, que estava desaparecido desde a tarde de segunda-feira, 7, quando desapareceu no Rio Araguaia, foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros e agentes da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEMARH), na terça-feira, 8. Segundo testemunhas, Igor estava pescando, mergulhou para desenrolar um anzol e acabou afundando. O incidente ocorreu nas proximidades do Projeto Beiradeiro, em Conceição do Araguaia, região sul do Estado.

Após o desaparecimento do estudante, o Corpo de Bombeiros, de Redenção, foi acionado pelo 22º Batalhão da Polícia Militar “5 de março”. As buscas pelo corpo foram iniciadas na manhã de terça-feira, com apoio de agentes ambientais. Horas após o início das buscas o cadáver foi encontrado próximo ao Beiradeiro. “Aparentemente, quando o jovem mergulhou ele se enrolou em uma linha de pesca, e isso pode ter provocado pânico e o afogamento da vítima”, explicou o sargento Montes, do Corpo de Bombeiros.

Após ser localizado pelas equipes de buscas, o corpo foi removido e trasladado com o auxílio de agentes funerários, possibilitando à família da vítima a realização do velório. Segundo os bombeiros, a vítima estava pescando numa canoa e não utilizava colete salva vidas. Além disso, o nível elevado das águas do Rio Araguaia, em razão das constantes chuvas nos últimos meses, pode ter contribuído para o afogamento do estudante.

Fonte: Correio de Carajás