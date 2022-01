IBGE prorroga inscrições de concurso para Censo 2022

Foi prorrogado o prazo para inscrições no concurso do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para quem pretende trabalhar no Censo 2022. São mais de 7 mil vagas temporárias para os cargos de Recenseador, Agente Censitário Municipal (ACM) ou Agente Censitário Supervisor (ACS), no Pará. O novo prazo é até 21 de janeiro. As provas devem ocorrer no dia 10 de abril de 2022.

Para Belém, os três cargos somam 1.230 vagas, que devem ser preenchidas por meio de Processo Seletivo Simplificado (PSS), sendo 1.088 delas para Recenseador.