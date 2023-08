Sinalização turística de Redenção começa a ser projetada pelo Governo do Pará

Redenção, no sul do Para, vai receber sinalização turística atualizada. A Secretaria de Estado de Turismo (Setur) fez um levantamento de atrativos, entre os dias 27 e 30 de julho. A proposta é que turistas tenham informações padronizadas sobre a cidade e quais lugares pode visitar.

Entre os atrativos, que podem sofrer alteração, estão o Parque Natural, Parque da Vaquejada, Parque de Exposição do Sindicato Rural, Igreja Matriz, Chácara Nascente da Serra, Balneário Bretas, Balneário Talita, Balneário Limeira e Fazenda no Arraia Porã, além do aeroporto, terminal rodoviário e Bosque Food Park.

As vias de acesso identificadas foram as avenidas Alceu Veronese, Ana Ferreira, Araguaia, Brasil, Independência, Santa Tereza e Oscar Thompson Filho, além das rodovias PA-155 e PA-287 e rua José Carrion. Todo o trabalho contou com apoio do Conselho de Turismo e a Prefeitura Municipal de Redenção.

“Esse levantamento é a etapa inicial do projeto de sinalização turística. A partir desse estudo, é possível elaborar o orçamento global do projeto. Realizamos o geoprocessamento com uso de software e imagens de satélite, para organizar e sistematizar todos os dados coletados, e assim definir todas as vias que serão sinalizadas”, explicou Cleber Gomes da Silva, técnico em Gestão Cultural e turismólogo da Setur.

As placas de sinalização turística seguem o padrão estabelecido por um guia do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Cleber explica que as placas possuem algum símbolo que represente o ponto turístico, indicativos de direção e o nome do local em português e em inglês. (A Notícia Portal/ Fato Regional)