Redenção: Lucas “Mãozinha” é morto a tiros.

Lucas Ferreira Campos, conhecido como “Mãozinha”, foi morto a tiros em Redenção, no sul do Pará, na madrugada desta segunda-feira (11). Ele é mais uma vítima da onda de violência que tem marcado a cidade com homicídios e tentativas de homicídios nos últimos meses. Muitos casos, inclusive, têm sido registrados no entorno do terminal rodoviário.

Eram aproximadamente 5h quando as polícias Civil e Militar foram acionadas por conta do homicídio. No local, os policiais foram informados por possíveis testemunhas que foram ouvidos pelo menos 2 tiros. Lucas “Maõzinha” era investigado por cometer furtos em Redenção e era conhecido da polícia. Não há informações sobre os suspeitos, mas havia mais de uma pessoa na cena do crime.

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). Se a informação for mais urgente, o ideal é ligar para o 190. A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Não é necessário se identificar. (A Notícia Portal/ Fonte Fato Regional)