Helicóptero do Exército cai em rio no Amazonas e deixa um morto

Um helicóptero do 4º Batalhão de Aviação do Exército, modelo pantera 2021, caiu em um rio, na Comunidade Nossa Senhora de Nazaré Bangú, localizado no município de Careiro da Várzea, a 23,4km de Manaus.

De acordo com uma fonte da PM no local, uma pessoa morreu.

O acidente aconteceu durante uma forte chuva que começou na manhã de hoje. O CAvEx (Comando de Aviação do Exército) informou por meio de nota que uma aeronave caiu cinco minutos após sua decolagem de Manaus.

Na aeronave estavam seis militares. Um dos tripulantes morreu e os outros cinco foram socorridos e levados para hospital de área de Manaus.

Equipes da AvEx estão no local e uma investigação de acidente aeronáutico será aberta para apurar as causas.

Ainda, segundo a nota, está sendo prestado todo apoio às famílias das vítimas. (UOL)