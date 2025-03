Segurança reforçada: Redenção e mais seis municípios do sul do Pará receberão totens de monitoramento

O Governo do Pará investiu R$ 10,1 milhões na instalação de 50 totens de segurança pública, contemplando sete municípios do sul do estado: Redenção, Parauapebas, Canaã dos Carajás, Marabá, Tucuruí, Paragominas e Tailândia. A iniciativa faz parte do projeto “Cidades Inteligentes”, que busca modernizar o monitoramento urbano e ampliar a segurança da população.

A Ordem de Serviço foi assinada nesta segunda-feira, 10 de março, em Belém, com a presença do governador Helder Barbalho e da vice-governadora Hana Ghassan. Além disso, ocorreu a entrega de novos fuzis para a Polícia Civil, reforçando o combate ao crime no estado.

Os totens instalados contam com:

✅ Câmeras de monitoramento, incluindo uma de 360°;

✅ Botão de emergência com acesso direto ao CIOP;

✅ Alto-falantes e sistema de localização para alertas.

Com essa ação, Redenção e os demais municípios beneficiados passam a integrar um sistema de segurança mais moderno e eficaz, posicionando-se entre as cidades mais equipadas do estado.

Emily Dulcio | Portal A Notícia