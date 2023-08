PROGRAMA “ASFALTA REDENÇÃO” AVANÇA E MUNICÍPIO MELHORA A TRAFEGABILIDADE

Nesta segunda-feira (31), foram concluídas as pavimentações das avenidas Walter Noli e Carajas.

O Prefeito Marcelo Borges, acompanhado do secretário de obras Wilker Muniz e do vereador Leandro Onofre, visitou as avenida pavimentadas. Com 95% do setor Vila Paulista já pavimentado, o Prefeito reafirmou seu compromisso em concluir os 100% do setor, garantindo mais conforto e qualidade de vida para os moradores.

Além disso, o Prefeito Marcelo afirma que o programa “Asfalta Redenção” continuará para outros setores da cidade, buscando abranger o máximo de áreas possíveis e beneficiar ainda mais a população. Com essa iniciativa, Redenção caminha rumo a uma infraestrutura urbana mais moderna e acessível a todos os cidadãos. (A Notícia Portal / ASCO Redenção)