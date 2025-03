SEDUC: Incentiva participação na olimpíada de professores de matemática, vencedores vão à China.

Estão abertas as inscrições para a segunda edição da Olimpíada de Professores de Matemática do Ensino Médio (OPMBr), uma competição nacional que visa reconhecer as melhores iniciativas no ensino da Matemática no Brasil. A Secretaria de Estado de Educação (Seduc) está incentivando a participação de educadores da rede estadual, que têm a oportunidade de se destacar entre os melhores professores do país. As inscrições podem ser feitas até 31 de maio de 2025 através do site da competição.

Na edição anterior, o Pará foi representado pelo professor Romis Moraes, da Escola Estadual Dr. Romildo Veloso e Silva, localizada no município de Ourilândia do Norte, na região sudeste do estado. Romis foi um dos dez vencedores do certame, tendo sido premiado com uma viagem para Xangai, na China, para um intercâmbio científico e cultural.

“A história do professor Romis é inspiradora, pois mostra que é possível alcançar grandes resultados. Precisamos de exemplos que provem que é possível ir além. Nesta edição, esperamos que mais professores da nossa rede tenham a mesma oportunidade e se sintam motivados a participar. Boa sorte a todos!”, afirmou Rossieli Soares, Secretário de Estado de Educação.