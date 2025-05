Taxistas ateiam fogo em pneus e bloqueiam trânsito entre Marabá e Itupiranga

A BR-230 (Rodovia Transamazônica) está totalmente interditada desde as primeiras horas da manhã desta terça-feira (20) no trecho do Km 8, na Vila São José, zona rural de Marabá, sudeste do Pará. O bloqueio é realizado por taxistas de lotação do município de Itupiranga, que protestam pela regulamentação e cumprimento da Lei Estadual nº 8.027 e do Decreto nº 1.154, dispositivos que tratam da atividade de táxi-lotação no estado.

Os manifestantes atearam fogo em pneus e colchões, impedindo a circulação de veículos nos dois sentidos da rodovia. De acordo com informações apuradas pela reportagem, a situação gerou um confronto no local entre os taxistas e vanzeiros que também atuam no transporte alternativo entre Marabá, Itupiranga e comunidades da zona rural. Os vanzeiros tentavam seguir viagem e romper o bloqueio, o que resultou em tumulto. Tudo foi registrado em vídeos enviados à redação.

Em faixas e declarações feitas no local, os taxistas afirmam estarem sendo alvos de perseguição e cobram a aplicação das normas estaduais que, segundo eles, garantem o exercício legal da profissão. Entre as frases utilizadas pelos manifestantes estão: “Chega de perseguição. Nós trabalhamos amparados pela Lei Estadual 8.027 e o Decreto Estadual 1.154. Não aceitaremos mais perseguição contra os trabalhadores. Só queremos trabalhar em paz” e “Não somos bandidos. Somos trabalhadores, pais de família, pagadores de impostos”.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada para atuar no local. Até o momento, o trânsito segue completamente bloqueado, causando longos congestionamentos e impedindo o deslocamento de veículos entre Marabá e Itupiranga. (A Notícia Portal com informações do Portal Debate)