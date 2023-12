Explosão em aeroporto do Pará deixa um morto e dois feridos

Uma tragédia ocorreu no Aeroporto de Marabá, no sudeste do Pará, resultando na morte de uma pessoa e deixando outras duas feridas após a explosão de um caminhão. A Aena Brasil, responsável pela administração do local, confirmou o incidente no domingo (17), revelando que a explosão aconteceu na noite de sábado (16). O veículo envolvido pertencia a uma empresa terceirizada encarregada da revitalização da sinalização horizontal da pista naquele momento.

As vítimas, cujos nomes não foram divulgados, estavam todas prestando serviços à empresa terceirizada, sem a divulgação do nome do empreendimento pela Aena Brasil. Felizmente, nenhum avião foi atingido, e passageiros e tripulação não foram afetados pelo acidente. As polícias Civil e Científica do Pará estiveram no local para investigar, autorizando a retirada do veículo da pista.

A administração do aeroporto informou que as operações na pista ficaram suspensas até a madrugada de domingo, retomando à normalidade por volta de 1h30, cerca de cinco horas após o incidente. O Corpo de Bombeiros foi acionado imediatamente e chegou rapidamente ao local, prestando atendimento médico às duas pessoas feridas. A Aena Brasil aguarda a análise da perícia, que está programada para começar neste domingo, para esclarecer as causas da explosão. (A Notícia Portal com informações do G1 Pará)