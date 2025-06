Polícia Militar prende casal por desacato e resistência durante operação noturna em Água Azul do Norte

Durante a noite do último sábado (31), uma operação da Polícia Militar do Pará terminou com a prisão de um casal acusado de desacato, resistência e crime de trânsito no município de Água Azul do Norte. A ação ocorreu por volta das 20h, na Avenida Lago Azul, nas proximidades da ponte sobre o rio Água Azul, saída para Xinguara.

A equipe do 87° Pelotão da PM realizava a Operação Saturação Noturna, determinada pelo comandante do Comando de Policiamento Regional XIII (CPR XIII), coronel QOPM Formigosa, com foco em abordagens veiculares e policiamento ostensivo. Segundo o relatório da corporação, um veículo Renault Sandero, cor prata, seguia com os faróis apagados em direção à barreira policial, desrespeitando a sinalização feita com lanternas e quase atropelando os militares no local.

O condutor do veículo, identificado como Laercio Pereira Cardoso, de 33 anos, apresentava sinais de embriaguez, como odor etílico e comportamento desorientado. Durante a abordagem, ele se mostrou resistente às ordens da guarnição e foi necessário algemá-lo. A situação se agravou quando sua companheira, Lucélia Viana Lima, de 34 anos, que seguia em outro veículo logo atrás, tentou impedir a prisão.

Lucélia, segundo a PM, tornou-se agressiva, desferiu tapas e empurrões nos policiais e chegou a atingir com um soco o soldado Medeiros, causando ferimento no lábio do militar. A guarnição precisou utilizar spray de pimenta e força moderada para contê-la. Mesmo imobilizada, a mulher proferiu ofensas verbais contra os agentes.

O veículo conduzido por Laercio foi apreendido, mas não removido devido a problemas mecânicos. Ele permaneceu estacionado no acostamento, próximo à residência do casal. Ainda segundo a PM, o condutor não possuía carteira de habilitação.

Os dois foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis. A ocorrência foi registrada sob o BAPM nº 2031972944 e integra a missão nº 2025 094 078, em ações de policiamento ostensivo e preventivo na cidade e bairros adjacentes. (Roney Braga A Notícia Portal com informações da PMPA)