Seduc abre inscrições para o Programa Bolsa Mais Professores no Pará

A Secretaria de Estado de Educação (Seduc) abriu chamada pública para o Programa Bolsa Mais Professores, voltado para professores da rede pública estadual de ensino. Ao todo, estão sendo ofertadas 319 bolsas, que buscam incentivar, por meio do apoio financeiro, o ingresso em cursos de especialização. As inscrições iniciam nesta quarta-feira (7), e seguem até o dia 11 de janeiro.

O programa tem como foco unir a formação acadêmica com a prática em sala de aula, contribuindo para a valorização profissional e a melhoria da educação. A iniciativa é coordenada pelo Ministério da Educação (MEC) e pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes).

Podem se inscrever professores concursados que ingressaram na rede estadual nos anos de 2023, 2024 e 2025 e que estejam em estágio probatório, além de professores temporários que ingressaram em 2025.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas por meio de formulário eletrônico. No momento da inscrição, o candidato precisa informar as graduações e pós-graduações concluídas, indicando o período em que os cursos foram realizados. O prazo para se inscrever vai de 7 a 11 de janeiro de 2026. Todas as informações estão disponíveis no edital. Programa Bolsa Mais Professores | SEDUC :: Secretaria de Estado de Educação

Confira o cronograma:

7 a 11 de janeiro – Inscrições

12 de janeiro – Divulgação do resultado preliminar

13 de janeiro – Prazo para recursos

14 de janeiro – Divulgação do resultado final ( A Notícia Portal com informações de Ivana Barreto (SEDUC)/ Foto: Cássio Mattos)