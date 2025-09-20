Sede da COP30, Pará se prepara para marcar presença na Semana do Clima de Nova York

O governador do Pará, Helder Barbalho, participa, na próxima semana, da New York Climate Week 2025, em Nova Iorque (EUA), um dos principais encontros globais sobre mudanças climáticas.

A presença do chefe do Executivo estadual ocorre a menos de dois meses da realização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), que será sediada em Belém, entre 10 e 21 de novembro, consolidando o Pará como centro das atenções internacionais no debate ambiental.

Amazônia no centro das atenções: Segundo Helder Barbalho, o encontro em Nova Iorque será oportunidade para ampliar a visibilidade internacional da Amazônia como parte da solução para os desafios climáticos.

“A NY Climate Week é uma vitrine para que possamos mostrar ao mundo o que o Pará e o Brasil estão preparando para a COP30. É também um espaço para reafirmar que a Amazônia pode ser parte da solução, combinando desenvolvimento sustentável, inclusão social e preservação da floresta”, destacou o governador.

Sustentabilidade e inovação: Na agenda, o governador deve apresentar avanços do Pará em iniciativas de pecuária sustentável, com ênfase na rastreabilidade do rebanho e na adoção de práticas que conciliam produção e conservação ambiental. Outro tema será o Sistema Jurisdicional de REDD+, em construção no Estado, que busca garantir transparência, monitoramento e salvaguardas socioambientais na redução de emissões por desmatamento e degradação.

O chefe do Executivo estadual também levará a Nova Iorque o projeto do Vale Bioamazônico, que pretende transformar a biodiversidade da região em vetor de inovação e bioeconomia, estimulando cadeias produtivas, biotecnologia e startups voltadas ao uso sustentável dos recursos naturais.

“Queremos mostrar que a floresta viva pode gerar riqueza, empregos e oportunidades para a nossa população, com ciência, tecnologia e respeito à natureza. O Vale Bioamazônico é a síntese dessa visão de futuro”, ressaltou Helder Barbalho.

Preparativos para a COP30: Helder reforçou ainda que a COP30 será histórica pela capacidade de incluir sociedade civil, povos tradicionais e comunidades amazônidas no processo de formulação de soluções para a crise climática.

“Temos o compromisso de fazer da COP30 um marco para o mundo. Mais do que um evento, ela precisa ser um chamado à transformação. É isso que vamos reafirmar em Nova Iorque e em Belém”, concluiu. A Notícia Portal com informações de Por Igor Nascimento (SEMAS/ Foto: Thalmus Gama, Agência Pará)