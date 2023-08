Governo do Pará anuncia novo concurso da Polícia Civil

O governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Planejamento (Seplad), anunciou novo concurso público para a Polícia Civil do Estado do Pará (PCPA). Ao todo, serão ofertadas 237 vagas, sendo que 100 estão destinadas para escrivão e 137 para servidores administrativos, distribuídas entre a capital, Belém, e o interior.

O delegado-geral, Walter Resende, enfatiza que as oportunidades representam mais um reforço na segurança pública do Estado.

“Sem dúvida é um investimento importante para segurança pública. É mais uma ação estratégica do Governo do Pará que vem fortalecer a segurança pública, especialmente a Polícia Civil. As vagas são importantes pois vão possibilitar um melhor atendimento em todas as nossas unidades da capital e do interior, além de dinamizar nossas atividades administrativas, que teve o último concurso realizado em 2006. Será um incremento operacional e administrativo visando melhor atender a população paraense”, afirmou o delegado-geral.

O edital oficial será lançado neste segundo semestre com data ainda a ser definida pela Seplad, após definição da banca organizadora do certame.

Os últimos concursos da Polícia Civil foram lançados em 2020 (C-206 e C-207), e integraram ao efetivo da Polícia Civil mais de mil policiais civis, entre delegados, escrivães, investigadores e papiloscopistas. (A Notícia Portal/ Dol Carajás)