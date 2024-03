Redenção: Homem com dois mandados de prisão por homicídio é preso

A Polícia Militar prendeu em Redenção, no sul do Pará, um homem com dois mandados de prisão em aberto por homicídio. A prisão aconteceu na manhã desta quarta-feira (20).

Após consultas no Banco Nacional de Mandados de Prisão, os policiais verificaram que havia dois mandados de prisão em aberto contra o homem, pelo crime de homicídio praticado na cidade de Açailândia no estado do Maranhão.

Os mandados de prisão, foram expedidos pela Comarca da cidade de Açailândia-MA. O primeiro no dia 15 de setembro de 2021 e o segundo em 16 novembro de 2022.

O foragido foi conduzido até a Delegacia de Polícia Civil de Redenção, para as providências cabíveis, e posteriormente colocado à disposição do Poder Judiciário. (A Notícia Portal/ Blog do Luiz Pereira)