Sedap repassa material de melhoramento genético bovino para as cidades de Cumaru do Norte, Pau D’Arco e Tucumã

A Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca (Sedap) do Pará tem implementado o Programa de Melhoramento Genético Animal (Probovídeos) com o objetivo de aprimorar a qualidade do rebanho bovino no estado. No mês de março de 2025, o município de Cumaru do Norte recebeu 2.000 doses de sêmen das raças Holandesa e Girolando, destinadas à melhoria da produção leiteira local.

Anteriormente, em 2025, Tucumã foi contemplada com 1.500 doses das mesmas raças, visando fortalecer a pecuária leiteira na região. No ano de 2024, Pau D’Arco recebeu 1.340 doses de sêmen das raças Girolando, Holandês, Angus e Nelore, abrangendo tanto a produção de leite quanto de carne.

Além da distribuição de sêmen, a Sedap tem investido em capacitações para os produtores locais. Em 2021, criadores de gado de Pau D’Arco e Rio Maria participaram de cursos de Inseminação Artificial, com o objetivo de aprimorar as técnicas de reprodução e melhorar o rebanho bovino da região.

Essas iniciativas refletem o compromisso da Sedap em promover o desenvolvimento sustentável da pecuária paraense, contribuindo para a melhoria genética do rebanho e o aumento da produtividade nos municípios atendidos. (Roney Braga/ A Notícia Portal/ Fonte; Sedap/ Fotos Divulgação)