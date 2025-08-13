Pará e China discutem novas parcerias comerciais

O embaixador da China disse, ao governador Helder, que seu país está confiante no sucesso da conferência ambiental na capital paraense

Helder Barbalho apresentou ao embaixador chinês o panorama econômico estadual, que inclui principalmente a produção de aço, rastreabilidade bovina e pecuária sustentável. Também destacou a importância da parceria com o país asiático, consolidado como segunda potência econômica do planeta.

Helder Barbalho frisou, ainda, que “hoje nós temos 50 mil unidades bovinas rastreadas individualmente, garantindo integridade produtiva para a indústria da carne e uma sinalização para o consumidor de que está consumindo o animal que tem no seu histórico todo o processo de integridade ambiental necessária em uma atividade sustentável.

Queremos, portanto, apresentar e aprofundar estas discussões, até porque a maioria da exportação da nossa pecuária é exatamente para a China, para que nos fortaleça internamente, junto aos produtores de pecuária, de que boas práticas representam novos mercados”.

POTENCIAL

O embaixador Zhu Qingqiao destacou o amplo potencial da China, principalmente como maior consumidora de carne e grande investidora em modais e infraestrutura para expandir a atividade comercial.

Ele ressaltou ainda que o comércio chinês se preocupa com as mudanças climáticas. “A nossa tarefa principal, para a China e para o Brasil, é buscar o desenvolvimento mais sustentável. E o Pará já deu um passo importante ao tentar exportar 100% de carne rastreada. Acho que o Pará tem muitas vantagens para aumentar ainda mais essa relação econômica com a China.

Os êxitos conseguidos pelo Estado no setor de transformação, com desenvolvimento verde e proteção ao meio ambiente, e especialmente para impulsionar essa sustentabilidade do desenvolvimento social. Pode acreditar que a China e o Brasil vão estreitar ainda mais as cooperações, tanto para o Estado como o Brasil inteiro, porque já estamos construindo uma comunidade de futuro compartilhado”, enfatizou o embaixador.

Embaixador agradece Estado por empenho pela COP30: Outro assunto abordado no encontro foi a preparação da capital paraense para sediar a COP30. Helder Barbalho detalhou o legado do evento para a região. (A Notícia Portal com informações do Diário do Pará/ Foto: Marco Santos)