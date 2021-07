REDENÇÃO: Começam as inscrições de profissionais que atuarão na escola cívico-militar

Ainda no mês de Janeiro de 2021 o Prefeito de Redenção Marcelo França Borges (PSD), em reunião com o Secretário de Educação Vanderly Moreira e o Presidente Nacional da Associação das Escolas Cívico-Militares do Brasil, Capitão Davi Lima e o Presidente Regional, Capitão Sílvio, participaram de uma videoconferência, para tratar da instalação da Escola Cívico-Militar em Redenção.

A ABEMIL – Associação Brasileira de Educação Cívico-Militar é uma instituição jurídica de direito privado, constituída da forma de sociedade civil de fins não lucrativos, cujo maior objetivo é proporcionar a Orientação Técnica para as Escolas Públicas e Privadas na Implantação de Escolas Cívico Militares, conforme o Decreto N° 10.004, de 05 de Setembro de 2019. O presidente da ABEMIL é o capitão da reserva do Exército Brasileiro e Bacharel em Direito, Davi Lima Sousa

As conversão foram evoluindo até a realização de uma audiência Pública para explicar e apresentar a população os objetivos da implantação da escola, estiveram presentes cerca de 400 pessoas representantes de bairros, conselheiros tutelares e professores.

A escola escolhida para implantação da metodologia foi a Escola Escola Municipal de Ensino Fundamental Eva Tomé de Souza, com capacidade 740 alunos nos dois turnos, com aulas previstas para o dia 12 de agosto de 2021, seguindo o bandeiramento do Governo do Estado do Pará para liberação de aulas.

O edital de convocação dos militares que atuarão na escola, estão abertas (link de inscrição), sendo aberto a participação dos militares das forças armadas da marinha, exercito e aeronáutica e forças auxiliares das policias militares e corpo de bombeiros.