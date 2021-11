Prefeitura de Canaã dos Carajás (PA) oferta vagas para níveis médio e superior

Estão abertas as inscrições, até 8 de novembro, para concurso ofertando 12 vagas pela Fundação Municipal de Cultura, Esporte e Lazer (Funcel) de Canaã dos Carajás, sudeste do Pará.

Também são ofertadas 54 oportunidade para cadastro de reserva em vários cargos municipais de níveis médio e superior. Entre as vagas, 5% são destinadas a candidatos com deficiência.

No nível médio, as vagas são 6 para agente de serviços administrativos; no nível superior, as chances são para assistente social (1), bibliotecário (1), educador físico (2), pedagogo (1) e psicólogo (1).