Suspeito tenta agredir policial e foge algemado durante operação no Distrito de Rio Vermelho

A Polícia Militar do Pará registrou uma ocorrência com desobediência, desacato e tentativa de agressão à guarnição no Distrito Rio Vermelho, zona rural de Xinguara. A confusão aconteceu na madrugada do último sábado, dia 29 de junho, por volta das 3h50 da manhã, durante a Operação Saturação, determinada pelo Comando do CPR XIII.

Segundo a polícia, uma briga generalizada começou dentro do bar CQSABE e se estendeu para fora do local, mesmo após o fim do evento. Os envolvidos, entre eles a nacional Aline e cerca de seis homens vindos do Maranhão para trabalhar na Fazenda AgroSB, voltaram a causar tumulto e proferir ameaças.

Ao tentar conter a situação, a equipe policial foi desacatada pelos envolvidos. Um deles, identificado como José Franceildo da Silva Veras, chegou a tentar agredir um dos policiais. Foram utilizados spray de pimenta e tiros com munição de elastômero (balas de borracha) para conter a agressão.

Mesmo assim, o acusado conseguiu escapar algemado e ainda tentou pegar a arma do policial, o que forçou a equipe a reagir com um disparo de munição letal que não atingiu o suspeito. José Franceildo fugiu para a mata, mas foi encontrado pela manhã, ao se apresentar com o supervisor de serviço. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Xinguara. A operação também realizou abordagens em bares, rondas e visitas técnicas em todo o distrito, com um total de 11 pessoas abordadas. (Roney Braga A Notícia Portal com informações da PMPA/ Fotos: Divulgação)