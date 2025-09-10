Coronel Formigosa realiza visita institucional e felicita novo Comandante Geral da PMPA

O comandante do Comando de Policiamento Regional XIII (CPR-XIII), Coronel Formigosa, realizou uma visita institucional a autoridades da segurança pública do Estado.

Na ocasião, ele esteve com o Chefe da Casa Militar, Coronel Costa Júnior, e com o Secretário da Secretaria de Administração Penitenciária (SEAP), Coronel Sirotheau. Durante o encontro, Formigosa também se reuniu com o novo Comandante Geral da Polícia Militar do Pará (PMPA), Coronel Neves, a quem felicitou pela nomeação.

O encontro contou ainda com a presença do Estado-Maior da corporação, Coronel Ariel, e do novo Diretor-Geral de Operações (DGO), Coronel Mariúba.

O Coronel Formigosa destacou a relevância do momento e desejou aos oficiais muito sucesso, sabedoria e bênçãos de Deus no desempenho das novas funções de comando.“Que este novo ciclo seja de conquistas e fortalecimento da nossa Polícia Militar”, ressaltou o comandante do CPR-XIII. (Roney Braga A Notícia Portal/ Foto: PMPA)