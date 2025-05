Homem procurado pela Justiça do Maranhão por roubo é preso pela Polícia Civil em Água Azul Do Norte

A Polícia Civil do Estado do Pará, por meio da Delegacia de Água Azul do Norte, cumpriu no último sábado (03), por volta das 13h, um mandado de prisão em desfavor de Francisco Larry Batista de Oliveira, acusado do crime de roubo.

O mandado foi expedido pela 2ª Vara da Comarca de Pedreiras, no Estado do Maranhão (TJMA). A operação foi registrada sob o Boletim de Ocorrência nº 00203/2025.100228-0 e teve como vítima diversas vítimas de roubo praticado pelo acusado Francisco Larry Batista de Oliveira.

A ação faz parte das diligências rotineiras da Polícia Civil no combate à criminalidade na região Araguaia Paraense e foi coordenada pela Superintendência Regional do Alto Xingu, vinculada à Diretoria de Polícia do Interior (DPI). O acusado foi localizado e detido sem resistência. Após os procedimentos de praxe, foi colocado à disposição da Justiça.

A Polícia Civil reforça seu compromisso com a segurança da população e a efetividade no cumprimento de mandados judiciais em todo o território paraense. (Roney Braga A Notícia Portal/ Foto: Ascom Polícia Civil)