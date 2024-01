Ourilândia do Norte tem situação de emergência reconhecida devido à estiagem

O município de Ourilândia do Norte, no sul do Pará, teve a situação de emergência devido à estiagem reconhecida pelo Governo Federal. A portaria da Secretaria de Proteção e Defesa Civil, vinculada ao Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional (MIDR), foi publicada no Diário Oficial da União, na edição do dia 19 de janeiro de 2024. Com isso, a prefeitura poderá solicitar, formalmente, recursos do tesouro nacional para ações de atendimento à população prejudicada e mitigação dos impactos.

Na mesma publicação, outros municípios do Pará tiveram a situação de emergência reconhecida por conta da estiagem: Baião, Itupiranga, Santa Luzia do Pará e São Sebastião da Boa Vista. Com isso, o estado passa a ter 39 cidades nessa condição. Algumas pela falta de chuvas, outras pelo excesso. Somente na região sul do Pará, além de Ourilândia, São Félix do Xingu e Xinguara também tiveram os alertas municipais confirmados pelo Governo Federal.

Veja a lista completa de municípios do Pará com situação de emergência reconhecida:

Alenquer

Almeirim

Altamira

Anajás

Aveiro

Bagre

Baião

Belterra

Bom Jesus do Tocantins

Chaves

Curuá

Dom Eliseu

Faro

Gurupá

Itaituba

Itupiranga

Jacareacanga

Juruti

Mojuí dos Campos

Monte Alegre

Nova Ipíxuna

Óbidos

Oriximiná

Ourilândia do Norte

Pacajá

Paragominas

Placas

Ponta de Pedras

Porto de Moz

Prainha

Rurópolis

Santa Cruz do Arari

Santa Luzia do Pará

São Sebastião da Boa Vista

São Félix do Xingu

Terra Santa

Tucuruí

Vitória do Xingu

Xinguara

FONTE: S2ID / GOVERNO FEDERAL

(Victor Furtado, da Redação do Fato Regional)