Secretaria de Educação de Redenção homenageia diretores escolares

Para homenagear os diretores da Rede Municipal de Ensino de Redenção pela passagem de seu dia (12 de novembro), a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer (SEMEC), realizou uma noite especial para eles. Com o tema Festa Golden, o evento ocorreu na terça-feira (29), no Tatersal do Sindicato Rural de Redenção, e contou com música ao vivo e muita animação.

Segundo o secretário de Educação, Cultura e Lazer, Prof. Vanderly Moreira, a homenagem que também se estendeu aos vice-diretores escolares, foi um gesto de agradecimento por todo trabalho desempenhado pelos gestores em suas escolas. “Foi um momento preparado com muito carinho pela nossa equipe. Obrigada pelo comprometimento com a nossa educação”, destacou o secretário.

Fonte: Ascom/Secretaria de Educação/Prefeitura de Redenção.