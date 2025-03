SAPUACAIA: Nadson Ferinha, Zé Vaqueiro e Kailane Frauches estarão no 29º Aniversário do município

O cantor Nadson ‘O Ferinha’ foi a última contratação da prefeitura de Sapucaia para a realização do 29º Aniversario do município que acontecerá de 24 a 26 de abril, próximo. Após a confirmação do show de Zé Vaqueiro e da atração gospel Kailane Frauches, o prefeito Wilton Lima (MDB), confirmou a contratação de Nadson o ‘Ferinha’. Assim fechando a grade de atrações da edição 2025 do Aniversário de Sapucaia.

Além dos shows nacionais o evento terá ainda a Cavalgada Ruralista que será realizada em parceria com o Sindicato Rural, um almoço com a Queima do Alho, aberto para os presentes e o tradicional Concurso Miss Sapucaia.

“Vamos realizar mais um grande Aniversário de Sapucaia, com recursos do Governo Federal, através do Ministério do Turismo com apoio do Ministro Celso Sabino; o Governo do Estado também é um dos grandes parceiros da nossa programação”, disse o prefeito. (A Noticia Portal – Lourivan Gomes)