Redenção: Investigado por estupro de vulnerável é preso

A Polícia Civil do Pará, por meio da Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e ao Adolescente (DEACA) de Redenção e da Superintendência Regional do Araguaia Paraense, cumpriu, na segunda-feira (25), um mandado de prisão por estupro de vulnerável.

O homem, responsável por cometer o crime contra as duas enteadas, foi localizado no Setor Átila Douglas, com o apoio da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM).

Após ser preso, o acusado foi conduzido até a Delegacia de Polícia Civil de Redenção, onde é mantido preso à disposição da Justiça. (A Notícia Portal/Fonte PC do PA)