São Félix do Xingu, Xinguara e Altamira estão entre municípios que receberão manutenção de energia e terão desligamento programado.

A manutenção busca manter o bom desempenho do sistema e reduzir as ocorrências de falta de energia, além de possíveis acidentes. As cidades onde o serviço vai ocorrer são:

• Na regional Norte: Santa Izabel do Pará, Belém e Ananindeua;

• Na regional Oeste: Trairão, Itaituba e Oriximiná;

• Regional Sul: Marabá, São Geraldo do Araguaia, Jacundá, São Félix do Xingu; Xinguara, Curionópolis e Canaã dos Carajás;

• Regional Nordeste: Moju, Tomé-Açu, Tailândia e São Francisco do Pará;

• Regional Centro: Gurupá e Altamira.

Dos municípios da Região Araguaia, saiba os horários e a as localidades exatas em que faltará energia:

Município de São Félix do Xingu (zona urbana): terça-feira, dia 6.

Horário: das 14h às 17h25

Avenidas: Ceará e Piauí, ambas entre as ruas Aureliano Chaves e Tomé de Souza.

Ruas: Aureliano Chaves, Tucumã, e da Industria. Todas entre as avenidas Pará e Goiás.

Município de Xinguara, no bairro Centro: terça-feira, dia 6.

Horário: das 9h05 às 12h40

Avenida: Xingu, entre as ruas 7 de Setembro e Taúba.

Ruas: das Castanheiras, entre as ruas Primeiro de Maio e Taúba; Serra Norte, entre as ruas Guriatan e Uirapuru; 7 de Setembro, Guriatan e Gonçalves Ledo. Todas entre avenida Xingu e rua Serra Norte; Uirapuru, entre avenida Xingu e rua Doutor Fidélis.

Município de Altamira (zonas urbana e rual): sexta-feira, dia 9.

Horário: das 9h às 12h

Ruas: A, B, C, D e Cinco.

Travessas: Primeira e Quarta.

Vicinais: Seis e Oito

(A Notícia Portal/ G1 Pará)