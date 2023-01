Agricultores da Vila Minerasul, em São Félix do Xingu, recebem palestra e kits para produção de cacau

Fruto de uma parceria entre a Prefeitura de São Félix do Xingu com o Governo do Pará, via Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agropecuária e da Pesca (SEDAP), e por intermédio da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (SEMAGRI), produtores de cacau, associados na Associação dos Moradores da Vila Minerasul (AMAM), estão sendo incentivados para o aumento da produção de cacau de qualidade. Além de palestras, reforma dos viveiros, cocho de fermentação, estufas e kits produtivos que envolvem botas plásticas, termômetro, refratômetro, PHmetro portátil e medidor de temperatura de amêndoa do cacau.

Aproximadamente 20 produtores de cacau faz parte do projeto e do convênio “Fun Cacau” que tem por objetivo incentivar os agricultores da região de Vila Minerasul a produzirem cacau de boa qualidade, sendo que as estufas implantadas nas quatro propriedades rurais atuará de maneira de Unidades Demonstrativas, ou seja, toda a produção poderá ser finalizadas nas estruturas montadas.

Renildo Rosa do Sítio Boa Esperança disse que com a palestra da engenheira agrônoma teve a oportunidade de aprimorar ainda mais as técnicas de produção do cacau no sistema semi – artificial. “Achei um excelente material, uma palestra rica em respeito do cultivo do cacau, desde do plantio até a comercialização, aprendemos novas técnicas e o uso dessas ferramentas irá nos auxiliar ainda mais na nossa produção de cacau aqui na Vila Minerasul’.

A presidente da Associação dos Moradores da Vila Minerasul (AMAM), explica que esses investimentos são de fundamental importância para que se possa produzir uma amêndoa de cacau de qualidade e que com o governo será possível colher bons frutos. “Com apoio da Prefeitura, Secretaria de Agricultura e o Governo do Pará, teremos condições de produzir um cacau de qualidade e os equipamentos como estufas aprimorarão ainda mais a nossa matéria-prima”, frisa, dona Maria Helena, Presidente da Amam.

Marlos Peterle, Secretário de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de São Félix do Xingu, explicou sobre as fases do convênio ao afirmar que a parceria possibilitará que os produtores rurais possam dinamizar a produtividade e a prática dos serviços do campo, visando o fortalecimento dos negócios e da renda no seguimento. “Estamos concluindo mais uma etapa do convênio 17/2021 oriundos de recursos do “Fun Cacau” o que permitiu ações como reforma dos viveiros, implantação de quatro unidades de beneficiamento de amêndoa de cacau, capacitação dos produtores rurais por meio da oficina de melhoramento de amêndoas do fruto cacau, entre outros investimentos e isso vem de encontro com o apoio para agricultura familiar na pessoa do Prefeito João Cleber para essa região aqui da Minerasul”.

