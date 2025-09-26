São Félix do Xingu é contemplado em processo seletivo para brigadistas do Programa Pará Sem Fogo

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Clima e Sustentabilidade (Semas) abriu processo seletivo simplificado para a formação de brigadas civis voluntárias de prevenção e combate a incêndios florestais. O município de São Félix do Xingu, um dos que mais sofrem com queimadas na região sul do Pará, está entre as áreas prioritárias do edital.

A iniciativa faz parte do Programa Pará Sem Fogo, lançado em junho deste ano, que busca reforçar a proteção das florestas e garantir mais segurança às comunidades amazônicas. Segundo a Semas, São Félix do Xingu terá brigadistas atuando principalmente em áreas rurais, consideradas estratégicas para evitar a propagação do fogo.

No total, serão selecionados 112 brigadistas voluntários para sete municípios, além de cadastro reserva com até 224 candidatos. Além de São Félix do Xingu, também foram contemplados Rurópolis, Itaituba, Trairão, Novo Progresso, Jacareacanga e Altamira (distrito de Castelo dos Sonhos).

Os aprovados terão jornada de 44 horas semanais e receberão auxílio mensal de até R$ 3.036,00. Para participar, é preciso ter entre 18 e 59 anos, Ensino Fundamental completo, residir próximo à área de atuação e estar apto fisicamente para atividades de esforço.

As inscrições são gratuitas e estarão abertas de 1º a 5 de outubro no portal da Semas. Em São Félix do Xingu e nos demais municípios, também será possível se inscrever presencialmente nos Núcleos Regionais da Secretaria, entre os dias 1º e 3 de outubro. O processo seletivo terá cinco etapas: inscrição, análise documental e curricular, Teste de Aptidão Física (TAF), Teste de Habilidade no Uso de Ferramentas Agrícolas (Thufa) e resultado final. Os brigadistas aprovados farão um curso de formação ministrado pelo Corpo de Bombeiros Militar, entre 27 e 31 de outubro, e começam a atuar a partir de 6 de novembro.

De acordo com a secretária-adjunta da Semas, Lília Reis, a iniciativa fortalece o combate direto às queimadas no Pará. “O lançamento deste Edital é uma ação concreta para ampliar a atuação das brigadas voluntárias e contribuir para a proteção ambiental e a segurança das comunidades, especialmente em áreas mais vulneráveis, como São Félix do Xingu”, ressaltou. (A Notícia Portal com informações de Por Jamille Leão (SEMAS)/ Fotos: Divulgação Agência Pará)