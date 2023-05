Gripe aviária: Brasil decreta estado de emergência zoossanitária em todo território nacional

Por causa do número de aves infectadas com H5N1 no país, doença conhecida como gripe aviária, o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, declarou estado de emergência zoossanitária em todo o território nacional.

A medida, publicada em edição extra do Diário Oficial da União (DOU), é para evitar que a doença chegue na produção de aves, assim como para preservar a fauna e a saúde das pessoas.

Até o momento, são oito casos confirmados em aves silvestres, sendo sete no Espírito Santo e um no Rio de Janeiro.

A gripe aviária é uma doença altamente contagiosa. No entanto, o vírus não infecta pessoas com facilidade. A transmissão ocorre pelo contato com aves doentes, vivas ou mortas.

A declaração de estado de emergência zoossanitária é importante para garantir ações que evitem a propagação da doença, como verbas da União e a articulação com outros ministérios, organizações governamentais e não governamentais. O objetivo é assegurar não só força de trabalho, mas também logística, recursos financeiros e materiais tecnológicos para esse combate.

O alerta é para que a população não recolha as aves que encontrarem doentes ou mortas e acione o serviço veterinário mais próximo para evitar que a doença se espalhe. (A Notícia Portal/ Agência Brasil)