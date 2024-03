Governador do Pará recebe os presidentes Lula e Macron, em Belém

O governador do Estado, Helder Barbalho, recebeu nesta terça-feira (26), o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, com a primeira-dama Janja, e o presidente da França, Emmanuel Macron. Os chefes de Estado foram recepcionados também pela primeira-dama, Daniela Barbalho, pelo Ministro de Estado do Turismo, Celso Sabino e pelo Ministro de Estado das Cidades, Jader Filho.

A data de hoje marca a primeira visita oficial ao Brasil do presidente francês. Na companhia de Lula e Helder, Macron inicia, na capital paraense, uma extensa agenda bilateral no país ao longo dos próximos dias. A agenda em Belém tem como uma de suas motivações a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP 30), que será sediada na capital paraense em novembro de 2025. Na oportunidade, o governador aproveitou para presentear Macron com uma camisa marajoara e camisas dos dois maiores clubes do Estado: Remo e Paysandu.

Os dois presidentes e o governador do Estado estiveram na Ilha do Combu, na margem sul do Rio Guamá, e acompanharam a produção artesanal e sustentável do cacau na localidade, fizeram também uma visita à fábrica de chocolates “Filha do Combu”, gerenciada pela empreendedora Dona Nena, exemplo de bionegócio. Hoje, o Estado do Pará é único do Brasil a contar com um Plano de Bioeconomia.

No trajeto até o Combu, o presidente Lula e o governador Helder Barbalho tiveram a primeira reunião bilateral com o presidente francês. Entre os integrantes da equipe de Macron estão o ministro de Europa e dos Negócios Estrangeiros, Stéphane Séjourné, a secretária de Desenvolvimento e Parceiras Internacionais do Ministério de Europa e dos Negócios Estrangeiros, Chrysoula Zacharopoulou, além do embaixador da República Francesa no Brasil, Emmanuel Lenain.

Integram a comitiva do Executivo Federal os ministros Mauro Vieira, das Relações Exteriores; Marina Silva, do Meio Ambiente; e Sonia Guajajara, Ministra dos Povos Indígenas, além de Ricardo Neiva Tavares, Embaixador do Brasil na França e a primeira-dama, Janja.

Desenvolvimento Sustentável

Juntos, Helder e Lula mostraram ao presidente francês, Emmanuel Macron, a complexidade da questão amazônica e as alternativas de desenvolvimento econômico sustentável, que encontram na bioeconomia o caminho chave para a transição para uma economia de baixo carbono.

Eles também tiveram um encontro com representantes indígenas. Na ocasião, o líder indígena da etnia Kayapó, Raoni Metuktir, recebeu das mãos de Macron, a condecoração expoente mundial da causa indígena.

Emmanuel Macron permanece no Brasil até a quinta-feira (28) e ainda deve visitar as cidades de Itaguaí (RJ), São Paulo e Brasília. De Belém, ainda hoje (26), Lula e Macron seguirão para o Rio de Janeiro. (A Notícia Portal/ Agência Pará)