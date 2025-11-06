PolíciaSul do Pará

Polícia prende no sul do Pará foragido da justiça de Goiás

06/11/2025
O acusado, identificado como Wellington Silva Chaves, de 25 anos, possuía um mandado de prisão preventiva expedido pela 3ª Vara Criminal dos Crimes Dolosos contra a Vida e Tribunal do Júri da Comarca de Goiânia (GO), onde responde pelo crime de homicídio qualificado por motivo fútil.

A prisão ocorreu nesta segunda-feira (4) durante patrulhamento ostensivo realizado pela guarnição composta pelo 2º Sargento Rodrigues, Cabo Lenini e Soldado Denilson, que atuavam na Avenida Raul Castro Prates, área central e comercial do município.
Durante a ronda, os militares observaram o suspeito trafegando em uma motocicleta Honda Bros, de cor azul, sem placa de identificação, o que levantou desconfiança e motivou a abordagem.

Na verificação dos dados pessoais junto ao sistema de segurança pública, os agentes confirmaram que Wellington Chaves era procurado pela Justiça de Goiás.

Diante da constatação, o acusado recebeu voz de prisão e foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil de Santana do Araguaia, onde permanece à disposição do Poder Judiciário, aguardando os trâmites para transferência à cadeia pública de Goiânia.

A ação da Polícia Militar reforça o compromisso da corporação com a segurança da população e o combate à criminalidade, demonstrando eficiência e atenção no policiamento ostensivo que tem resultado em importantes prisões na região sul do Pará. (A Notícia Portal com informações do Dinho Santos do Dol Carajás/ Foto: Reprodução)

