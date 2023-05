Redenção: GTO prende homem flagrado nu com menor dentro de carro

Um homem foi preso em flagrante após ser flagrado nu dentro de um carro com uma menor de idade em Redenção, no sul do Pará. O flagrante foi feito por uma equipe do Grupamento Tático Operacional (GTO) do 7º Batalhão da Polícia Militar (7ºBPM) por volta de 22h30 deste domingo (14).

Segundo a PM, a equipe realiza ronda pelas proximidades do km 05 da PA – 287 quando avistou um veículo parado em atitude suspeita às margens da rodovia. Ao se aproximar para averiguação, encontraram um homem nu na companhia de uma adolescente que também estava despida.

O suspeito vestiu a roupa e desceu do veículo. Ao verificarem a situação do casal no banco de dados, foi constatado que a jovem era menor de 14 anos, caracterizando assim o delito de estupro de vulnerável. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão em flagrante ao homem, que foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil para adoção dos procedimentos cabíveis. (A Notícia Portal/ Native News Carajás)