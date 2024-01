Santana do Araguaia: Borracheiro é encontrado morto com sinais de violência e totalmente nu.

Um crime na cidade de Santana do Araguaia, no sul do Pará chocou os moradores e cidades vizinhas. João Lisboa Soares, conhecido como “João da Borracharia”, de aproximadamente 45 anos, foi vítima de um ataque brutal resultando em sua morte. O crime, ocorrido nesta quarta-feira (10) no loteamento Mineiros, área residencial da cidade, envolveu diversos golpes de faca e aparente violência sexual, com o uso de artefatos.

A Polícia Militar foi alertada sobre o ocorrido por meio de uma ligação telefônica. Ao chegarem à residência da vítima, os policiais encontraram o corpo de “João da Borracharia” nu, de costas para cima, parcialmente coberto de sangue, com cortes profundos nos braços, pernas e outras evidências de violência sexual. A identidade e paradeiro dos criminosos ainda são desconhecidos.

A brutalidade do crime impactou até mesmo os agentes policiais, que agora buscam informações para elucidar o caso. A Polícia Civil foi acionada para tomar as providências necessárias, enquanto o local do crime foi isolado para a realização das investigações.

Ainda não confirmadas pela polícia, surgiram informações de que a vítima poderia estar envolvida em atividades suspeitas, como o aliciamento de menores de idade. Essa possível conexão será alvo de investigação pela Delegacia de Polícia Civil de Santana do Araguaia, a fim de esclarecer os fatos e identificar os responsáveis por esse ato de extrema violência. (A Notícia Portal com informações de Dol Carajás)