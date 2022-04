Redenção: Prefeitura inaugura sala do empreendedor

A Prefeitura de Redenção por meio da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Ciências e Tecnologia em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) inaugurou na quarta-feira (20) a Sala do Empreendedor.

“Tudo que a gente quer é que o empreendedor ao abrir sua empresa em Redenção tenha esse apoio para o seu investimento. Ao abrir sua empresa pode procurar a Sala do Empreendedor e ter todo suporte para que as empresas caminhem bem”, citou o Prefeito Marcelo Borges.

Redenção é a 10ª cidade do estado a contar com uma sala do empreendedor que é uma vertente da Prefeitura para apoiar os micros emprenhadores do município. A prefeitura que apoia essa iniciativa traz novos benefícios para o município.

“Buscamos essa parceria e hoje estamos realizando um sonho que é inaugurar a Sala do Empreendedor. Daqui para frente várias empresas serão criadas em Redenção”, disse Carlos Gonçalves, Secretário Municipal de Indústria, Comércio, Ciências e Tecnologia.

A Sala do Empreendedor é um local de atendimento do SEBRAE em parceria com a Prefeitura que facilita o processo de abertura de empresas, regularização e baixa; bem como serviços exclusivos aos microempreendedores individuais.

Fonte: Ascom/Secretaria de Indústria e Comércio