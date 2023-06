Mostra comercial e shows Nacionais impulsionam a 26ª Expo Polo Carajás.

Já está praticamente tudo pronto para a 26ª Expo Polo Carajás, os organizadores acertam os últimos detalhes. Todos os estandes foram negociados e durante os dias da feira, empresas do agronegócios e de diversos outros seguimentos estarão apresentando seus produtos e serviços. A exposição é uma grande oportunidade para fazer bons negócios.

A feira também é uma vitrine que mostra a qualidade do rebanho bovino da região, além de aquecer o mercado geral do município passando pelos setores da moda, estética, hotelaria, gastronomia, contratação da mão de obra temporária, dentre outros.

O presidente do Sindicato Rural, Márcio Borges, diz que pelos preparativos, pelos dias que antecedem o evento, demonstra que a exposição mais uma vez será um sucesso, superando as expectativas.

ATRAÇÕES

A programação que será de 3 a 10 de junho, será aberta com o show do cantor Paraná da clássica dupla Chico Rei e Paraná, e a grade segue com o cantor gospel Marcelo Marque no dia 05 e com portões abertos.

Na terça-feira (6), se apresenta no palco do Parque, um dos shows mais aguardados pelo público, o Dj Alok que tem projeção internacional.

Atendendo também o público católico, Padre Fábio de Melo, se apresenta na quarta-feira (7). O show de Bruno e Marrone, uma das maiores duplas sertanejas do Brasil, será na quinta-feira (8).

Para a alegria da população, mais uma vez a Expo terá os portões abertos, na sexta-feira (8) com o show dos “Parazim”. E a 26ª Expo Polo Carajás fará seu encerramento oficial com show de Manu Batidão.

Durante o evento também ocorre o tradicional Rodeio da Companhia Ítalo Todde que este ano terá uma arquibancada maior para o público prestigiar o grande espetáculo. (A Notícia Portal, Ana Luiza Oliveira)