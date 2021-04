CASA DE TÁBUA: CRIANÇA DE NOVE ANOS É VÍTIMA DE TENTATIVA DE ESTUPRO PELO PADRASTO

Enquanto a mãe dormia no quarto sob efeito de medicamentos que toma para depressão, na sala – a sua filha de apenas nove anos de idade, lutava para se livrar do padrasto que tentava lhe estuprar. O fato aconteceu no último domingo por volta das 17 horas na localidade de Casa de Tábua, distrito de Santa Maria das Barreiras.

Para a nossa reportagem R.B.L (9 anos) disse que que estava na sala assistindo desenhos infantis na televisão, quando foi surpreendida pelo padrasto que apareceu totalmente sem roupas e com pênis ereto. “Ele já foi me agarrando, me levantou em seus braços e me levou para o meu quarto, eu bati nele com o controle da televisão, mas ele é forte; eu rolei para o canto da cama e gritei, nesse momento ele pegou as roupas dele e correu”, narrou a criança.

Em seguida Suivaldo Junior (24) correu para o quarto do casal e deitou ao lado da esposa, mãe da criança, que dormia sedada pelos medicamentos. A criança conta que trancou a porta de seu quarto e telefonou para o seu irmão de 14 anos de idade que estava trabalhando em uma borracharia próximo da residência. Quando o adolescente chegou na casa, junto com a irmã conseguiram acordar a mãe para quem relataram o ocorrido. “Eu fiquei desesperada, ele teve coragem de me falar que já tinha pedido desculpas a minha filha e em seguida saiu de casa”, explicou a mãe.

Chorando a mãe, Mônica Batista da Luz (30) disse a reportagem que foi a delegacia e ao comado da Polícia Militar por várias vezes, mas todos policiais estavam em diligencia para a zona rural e que somente por volta das 20 horas ela conseguiu registrar a ocorrência e logo em seguida o agressor foi preso em uma lanchonete e transferido para a delegacia de Conceição do Araguaia, onde está à disposição da justiça.

A mãe disse que sua filha passou por exames e atendimentos com uma psicóloga, ela disse ainda que morava com Suivaldo a um ano.

